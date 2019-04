IMF wijst op kwetsbaarheden financieel stelsel

woensdag 10 april 2019 , 15:29

WASHINGTON (ANP) - Het wereldwijde financiële stelsel kampt nog met diverse kwetsbaarheden, waardoor zich op den duur zomaar weer een zware economische neergang zou kunnen voordoen. In een nieuw rapport over de financiële stabiliteit in de wereld roept het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beleidsmakers op hier wat aan te doen.

Het gaat bijvoorbeeld om de hoge schulden bij bedrijven in de Verenigde Staten en Europese banken die overladen zijn met staatsobligaties. In China kampt de financiële sector daarnaast met een afnemende winstgevendheid en relatief lage buffers.

Alle alarmbellen rinkelen nog niet, zegt het IMF. Maar als deze kwetsbaarheden zich verder kunnen ontwikkelen, dragen ze eraan bij dat eventuele financiële schokken veel ernstiger uitpakken dan anders het geval zou zijn. Zo'n schok kan al ontstaan als de handelsspanningen plots verder escaleren.

Wat opvalt is dat de genoemde zaken veelal erfenissen zijn van de vele jaren van stimulerend beleid door centrale banken, waarin het voor mensen en bedrijven erg makkelijk werd om leningen aan te gaan en zich in de schulden te steken. Dit maakt de kwesties ook meteen extra belangrijk om aan te pakken, omdat de monetaire omstandigheden in grote delen van de wereld nog steeds erg ruim zijn. Daarbij hebben centrale banken, zowel in Europa als de Verenigde Staten, onlangs aangekondigd voorlopig even pas op de plaats te maken met het opschroeven van de rente.

Gelukkig zijn er oplossingen voor handen om de kwetsbaarheden te lijf te gaan, aldus het IMF. Zo kan het helpen om banken en andere financiële partijen te verplichten hogere buffers aan te houden. Denk verder aan regels die uiterst risicovolle leningen aan banden leggen en het inzetten van flexibele wisselkoersen om schokken op te vangen.

IMF-econoom Tobias Adrian benadrukte op een persconferentie in Washington dat het nu het moment is voor beleidsmakers om te handelen. Dat voorkomt volgens hem dat er later veel pijnlijkere ingrepen genomen moeten worden om alle zeilen bij te zetten. Met de juiste combinatie van maatregelen zou het in zijn ogen mogelijk moeten zijn om tegelijkertijd de kwetsbaarheden aan te pakken en de economische groei op peil te houden.

