Merkel kan leven met uitstel brexit

woensdag 10 april 2019 , 14:58

BERLIJN/LONDEN (ANP/AFP) - Bondskanselier Angela Merkel vindt dat verder uitstel van de brexit redelijkerwijs voldoende tijd moet bieden aan de Britse Conservatieven en Labour om een uitweg uit de crisis te vinden. Ze zei dit tegen Duitse parlementariërs kort voor de speciale Europese top in Brussel over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Volgens de Labourpartij heeft de regering van premier Theresa May echter nog geen enkele concessie gedaan die een akkoord over een brexitdeal mogelijk maakt.

Merkel zei dat ze voorafgaande aan de Europese top een gesprek heeft met de Franse president Macron, in een poging om tot een gezamenlijke inzet te komen. Parijs zet grote vraagtekens bij elk uitstel dat over de Europese verkiezingen van eind mei heengaat, aldus diplomaten in Brussel. May vraagt om een eenmalige verlenging tot 30 juni.

De (overige) 27 EU-landen moeten woensdag besluiten of ze Londen weer uitstel geven. De Brits regering wilde 29 maart uit de EU stappen en had daar vorig jaar een akkoord over bereikt met Brussel. Dat is echter door het Lagerhuis meerdere keren afgewezen. De huidige vertrekdatum is 12 april.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven