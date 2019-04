Opnieuw EU-top over uitstel van de brexit

woensdag 10 april 2019 , 4:00

BREXIT EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders komen woensdagavond in Brussel bijeen om te bepalen of ze de Britse premier Theresa May uitstel geven voor de brexit. Ze wil de deadline van 12 april opschuiven naar 30 juni. Het is de tweede keer dat ze uitstel vraagt. De Britten zouden op 29 maart vertrekken.

Om 18.00 uur luisteren de leiders eerst naar de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani. Om 18.30 uur mag May van wal steken. Ze zal haar 27 collega's moeten overtuigen van de noodzaak van nieuw uitstel. Doel is instemming in het Britse parlement over haar scheidingsdeal met de EU te bereiken. EU-president Donald Tusk laat de tijd die May krijgt op de agenda oningevuld.

Na haar uitleg buigen de 27 zich onderling over het verzoek tijdens een werkdiner. Daarvoor is geen begin- noch eindtijd voorzien.

Voor de top spreekt premier Mark Rutte om circa 14.00 uur met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en aansluitend met Tusk. Dan overlegt hij op initiatief van België nog met de landen die het meest getroffen worden door de brexit, rond 15.30 uur.

