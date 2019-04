Brits Lagerhuis steunt uitstelverzoek May

dinsdag 9 april 2019 , 19:36

BREXIT

LONDEN (ANP/DPA/RTR) - Het Britse parlement steunt het verzoek van premier Theresa May aan de Europese Unie om de brexitdeadline te verlengen tot 30 juni. Het voorstel van de regering kreeg dinsdag een grote meerderheid van 420 tegen 110 stemmen in het Lagerhuis in Londen.

De meerderheid van May's Conservative Party stemde samen met Labour voor het uitstelverzoek. De belangrijkste oppositie kwam van de pro-brexit-conservatieven die willen dat de brexit sneller gaat.

Omdat May het verzoek om uitstel al heeft ingediend en geen alternatieve data heeft gekozen, was de stemming geen belangrijk punt in de lang slepende politieke crisis in het land over de brexit. Eerder nam het parlement een wetsvoorstel aan dat een no-dealbrexit moet uitsluiten. De regering van premier Theresa May is zodoende gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken.

Het debat kwam op het moment dat May naar Berlijn en Parijs reisde om steun te krijgen voor haar verzoek om meer tijd, en te proberen een nieuw plan te vinden voor de Britse uittreding uit de EU.

