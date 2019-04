Tusk: EU moet langer brexituitstel overwegen

dinsdag 9 april 2019 , 19:29

BREXIT EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - EU-president Donald Tusk roept de 27 EU-leiders op een langer brexituitstel te overwegen dan waar de Britse premier Theresa May zelf om vraagt. De verdeeldheid binnen het Britse parlement over de brexitdeal geeft weinig aanleiding te geloven dat het ratificatieproces ervan voor eind juni kan zijn afgerond, schrijft hij in zijn uitnodigingsbrief voor de EU-top woensdag in Brussel. May wil uitstel van de deadline tot 30 juni.

Tusk schrijft dat een kort uitstel dreigt te leiden tot steeds nieuwe korte uitstelperiodes en spoedbijeenkomsten. Daardoor zouden er ook telkens ,,klifhang''-momenten zijn waarbij de Britten alsnog zonder afspraken, op een chaotische manier, de EU zouden verlaten. Die situatie zou het gewone werk van de EU de komende maanden overschaduwen en tot blijvende onzekerheid bij burgers en bedrijven leiden, aldus Tusk.

De Pool pleit daarom voor een ,,flexibel uitstel'' zolang het nodig is maar van maximaal een jaar.

