Kamer verontrust over mogelijke kaasheffing VS

dinsdag 9 april 2019 , 16:33

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is ernstig verontrust over de dreiging van de Amerikaanse regering om onder meer Goudse en Edammer kazen extra te belasten. Het maakt deel uit van een dreigement om op 11 miljard dollar aan EU-producten importheffingen te leggen.

De Kamer wil snel een debat over de kwestie. ,,Ik maak me ernstige zorgen over deze dreiging vanuit de VS. Er werken veel mensen in de Nederlandse zuivelindustrie en hun banen hangen deels af van de export", aldus Sjoerd Sjoerdsma van D66, die het debat voorstelde.

De mogelijke Amerikaanse importheffingen zijn een reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus, waar Washington vanaf wil. Volgens het luchtvaartconcern is de Europese steun in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

