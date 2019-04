Voorstel versterkte meerderheid EU-verdragen weggestemd in Eerste Kamer

dinsdag 9 april 2019 , 13:59

DEN HAAG (PDC) - Er komt geen tweederdemeerderheidsvereiste om EU-verdragen te ratificeren in Nederland. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet hiertoe is afgewezen door de Eerste Kamer. In de toekomst zullen EU-verdragen daarom nog steeds met een gewone meerderheid (de helft plus één) worden goedgekeurd of afgewezen.

Vorige week verdedigde initiatiefnemer Kees van der Staaij het voorstel in de Eerste Kamer. Vandaag stemden naast zijn SGP alleen de PVV, SP, ChristenUnie, 50PLUS en de Partij voor de Dieren voor het voorstel. Dat was te weinig voor een meerderheid.

Het initiatiefvoorstel was al in 2006 aanhangig gemaakt. Indertijd verdedigde Kees van der Staaij het samen met LPF'er Mat Herben. De initiatiefnemers wilden met dit voorstel de overdracht van bevoegdheden van Den Haag naar Brussel remmen, maar dat is nu dus definitief van de baan.

Bron: Eerste Kamer

Terug naar boven