Rutte naar Juncker voor EU-top over brexit

dinsdag 9 april 2019 , 13:31

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte overlegt woensdag in Brussel met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, voorafgaand aan de EU-top over de brexit. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Daarna spreekt Rutte ook EU-president Donald Tusk.

Het bezoek aan Juncker begint volgens een commissiewoordvoerder ongeveer om 14.00 uur. Aansluitend begeeft Rutte zich naar het gebouw van de Europese Raad voor overleg met Tusk.

De 27 EU-leiders vergaderen woensdagavond over het verzoek van de Britse premier Theresa May om de brexit te mogen uitstellen tot 30 juni. Hun besluit moet met unanieme instemming worden genomen. Over het verzoek wordt de afgelopen dagen door de EU-regeringen koortsachtig overlegd.

De Belgische premier Charles Michel wil volgens Belgische media voor de top om 18.00 uur begint apart overleggen met de landen die het meest getroffen worden door een Brits vertrek uit de EU, vooral als dat zonder een deal zou plaatsvinden. Rutte is ook uitgenodigd, evenals de Franse president Emmanuel Macron en de premiers van Denemarken, Zweden en Ierland. Bondskanselier Angela Merkel zou verhinderd zijn vanwege verplichtingen in de Bondsdag.

