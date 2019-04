Minister Hoekstra dreigt met opt-out bij Eurozonebegroting

dinsdag 9 april 2019 , 12:07

Bron: flickr/Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (PDC) - Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil niet dat Nederland deelneemt aan het Frans-Duitse plan voor een speciale Eurozonebegroting als dat plan niet aan Nederlandse voorwaarden voldoet. In dat geval kiest de regering voor een zogenaamde 'opt-out'. Nederland zal dan geen financiële bijdrage leveren aan het aparte Eurozonebudget en er ook niet aan deelnemen.

Met een nieuw Eurozonebudget van honderden miljarden euro's willen Frankrijk en Duitsland eventuele financiële schokken binnen de Euro in de toekomst dempen. Nederland ziet weinig in dat plan, omdat het nieuwe budget buiten de normale EU-begroting valt. Op de Europese Top van december werd een principeakkoord bereikt over een uitgeklede variant van de Eurozonebegroting. Sindsdien proberen Duitsland en Frankrijk daaraan te sleutelen, waarop Hoekstra nu dreigt dat Nederland in dat geval niet zal deelnemen. Nederland staat echter steeds eenzamer in het verzet tegen dit plan, omdat diverse EU-landen al hebben aangegeven het wel te steunen.

Brusselse ingewijden nemen het niet zo nauw met de ferme uitspraken van Hoekstra. Eerder dreigde Nederland namelijk al een veto uit te spreken over het hele plan en dat is nu ook al niet meer het geval. Hoekstra hoopt met deze uitspraken, die hij in de Financial Times deed, dat de andere Eurolanden ervan doordrongen zijn dat het Nederland menens is als het op dit plan aankomt.

Bron: Financial Times, De Volkskrant

