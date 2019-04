VK kan meedoen aan Europese verkiezingen

maandag 8 april 2019 , 19:58

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk heeft maandag formeel geregeld dat het in mei kan meedoen aan de Europese verkiezingen. Dat betekent niet dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De Britten zouden vrijdag de EU eigenlijk verlaten, maar premier Theresa May heeft uitstel gevraagd om te proberen met oppositiepartij Labour een compromis te bereiken over een brexitdeal die een meerderheid krijgt in het parlement.

,,Als verantwoordelijke regering hebben we vandaag de noodzakelijke stappen gezet die de wet voorschrijft om deel te nemen'', verklaarde een woordvoerder. ,,Dat maakt de stembusgang niet onvermijdelijk, omdat een vertrek uit de EU vóór de verkiezingsdatum ons automatisch verlost van de verplichting mee te doen''.

