VNO-NVW: ouderschapsverlof moet niet alleen uit zak van de baas

maandag 8 april 2019 , 19:20

DEN HAAG (ANP) - Ouderschapsverlof is van breed maatschappelijk belang en moet dan ook worden betaald uit algemene middelen. Dat betoogt werkgeversorganisatie VNO-NCW in reactie op het Europees Parlement, waar vorige week werd gestemd vóór twee maanden betaald ouderschapsverlof.

Laat werkgevers niet exclusief opdraaien voor de kosten, zeggen de werkgevers. De Sociaal-Economische Raad (SER), waarin de ondernemingsorganisaties en de vakbonden zijn vertegenwoordigd, sprak zich eerder al uit over betaald verlof. Dat moet er komen als dat nodig is voor een betere verdeling van de zorg tussen mannen en vrouwen, en een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. In dat geval moet iedereen volgens de werkgevers meebetalen.

Behalve met twee maanden betaald ouderschapsverlof werd ook ingestemd met tien dagen betaald partnerverlof. In Nederland krijgen vaders en andere partners sinds dit jaar nog vijf door de werkgever betaalde dagen verlof na de geboorte van een kind. Dat was voorheen twee dagen. Per 1 juli 2020 kunnen partners in Nederland tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon, betaald door uitkeringsinstantie UWV.

