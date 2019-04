Nederlanders tevreden over eigen gezondheid

maandag 8 april 2019 , 17:41

gewijzigd

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Ruim driekwart van de Nederlanders van zestien jaar en ouder lijkt behoorlijk tevreden over de eigen gezondheid. Onderzoek van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, heeft dat uitgewezen.

Binnen de EU zijn alleen de Ieren, de Cyprioten, de Italianen en de Zweden nog beter te spreken over de eigen gezondheidssituatie. De Nederlanders komen met 76 procent aan (dik) tevredenen op de vijfde plaats, op de voet gevolgd door de Maltezers.

Niettemin hebben in Nederland meer dan 1,3 miljoen jongeren tot en met 25 jaar een chronische aandoening, meldt het Verwey-Jonker Instituut juist maandag op basis van eigen onderzoek. ,,Tot nu toe werd aan de hand van ruwe schattingen uitgegaan van 700.000 jongeren met een chronische aandoening." Het gaat volgens het instituut om aandoeningen zoals ADHD, astma, diabetes, eczeem, reuma, taaislijmziekte, maar ook steeds terugkerende buikpijn. Van de bevolking van Nederland (circa 17,3 miljoen mensen) was begin vorig jaar 28 procent beneden de 25, een kleine 5 miljoen dus.

De Litouwers en de Letten bungelen helemaal onderaan in de EU-statistiek. Van alle Europeanen in de EU omschrijven er zeven van de tien de gezondheid als goed tot zeer goed. Nog niet eens één op de tien spreekt van slecht of zeer slecht.

Terug naar boven