EU verlengt sancties tegen Iran

maandag 8 april 2019 , 11:24

LUXEMBURG (ANP) - De Europese sancties tegen Iran vanwege ernstige mensenrechtenschendingen zijn verlengd tot 13 april 2020. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten maandag dat de tegoeden van 82 Iraniërs in de EU bevroren blijven. Ze krijgen ook geen visum voor Europa.

De strafmaatregelen zijn van kracht sinds 2011. Bedrijven in de EU mogen geen goederen naar Iran exporteren die voor het onderdrukken van de bevolking of het afluisteren van telecommunicatie kunnen worden gebruikt.

Los hiervan legde de EU in januari sancties op aan de geheime dienst van het islamitische land vanwege plannen voor aanslagen in Denemarken en Frankrijk. Ook werden twee hooggeplaatste medewerkers op de sanctielijst gezet. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei toen dat Iran waarschijnlijk achter twee moorden zat die in 2015 en 2017 in Almere en Den Haag werden gepleegd.

