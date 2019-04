Oproep EU-ministers tot wapenstilstand Libië

maandag 8 april 2019 , 17:12

gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen roepen de strijdende partijen in Libië op direct te stoppen met de vijandelijkheden. Ze moeten direct gehoor geven aan de oproep van de Verenigde Naties tot een wapenstilstand zodat de gewonden kunnen worden geëvacueerd.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei na afloop van overleg in Luxemburg dat hierover duidelijke consensus is bij de bewindslieden. Verdere militaire escalatie moet worden vermeden en terugkeer naar politieke onderhandelingen onder leiding van de VN is de enige weg vooruit, vatte de Italiaanse samen. Zij benadrukte het belang van een eensgezinde boodschap vanuit de EU. ,,Het Libische volk wil en verdient vrede en stabiliteit.''

De Europese Unie kijkt met toenemende bezorgdheid naar het oplaaiende geweld, zei ze eerder op de dag na een gesprek met VN-gezant voor Libië Ghassan Salamé. ,,Het gaat zeker de verkeerde kant op'', verwees de Italiaanse later naar de luchtaanvallen op het vliegveld van de hoofdstad Tripoli.

Over eventuele gevolgen op het vlak van migratie werd niet gesproken. Wel is het volgens Mogherini zaak ,,extreem waakzaam'' te zijn nu de EU-landen hebben besloten geen schepen meer in te zetten bij Operatie Sophia, de Europese militaire missie in de Middellandse Zee tegen mensensmokkel.

Bij gevechten tussen milities van rivaliserende regeringen bij Tripoli vielen in en na het weekend minstens 25 doden en 80 gewonden. De VN-missie in Libië riep vergeefs op tot een tijdelijk staakt-het-vuren.

