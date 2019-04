EU-commissaris: China profiteert van brexit

maandag 8 april 2019 , 9:49

gewijzigd

BERLIJN (ANP/DPA) - China profiteert van de Europese worsteling met de brexit, vindt eurocommissaris Günther Oettinger. ,,Europa is verlamd", zegt Oettinger in de Duitse krant Tagesspiegel, kort voor de top tussen de Europese Unie en China. ,,De brexit kost tijd en moeite, zenuwen en geld, terwijl er veel belangrijkere zaken te doen zijn. Daarmee maken we anderen sterk. De grote winnaar is China."

De Chinezen springt overal in de wereld in gaten die de EU laat vallen, omdat Europa te veel met zichzelf bezig is, waarschuwt Oettinger. Als voorbeelden noemde hij kunstmatige intelligentie en de aanleg van 5G-netwerken voor internet.

De Chinese premier Li Keqiang werpt kritiek dat zijn land erop uit is om tweedracht te zaaien in de Europese Unie ver van zich. ,,Wij ondersteunen nadrukkelijk de Europese integratie in de hoop op een verenigd en welvarend Europa, schrijft hij in een opiniestuk in het Duitse Handelsblatt. Vooral de Chinese samenwerking met Oost-Europese landen leidde tot gefronste wenkbrauwen in Brussel.

Li Keqiang verzekert dat China bereid is de samenwerking met de EU op verschillende terreinen verder uit te bouwen, zoals uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs en de bestrijding van terrorisme. Verder zou hervorming van Wereldhandelsorganisatie WTO hoger op de agenda kunnen, vindt China.

Dinsdag staat de top tussen China en de EU op het programma in Brussel.

Terug naar boven