'Pragmatische Britse oplossing gewenst'

zondag 7 april 2019 , 14:56

BREXIT

BERLIJN (ANP/RTR) - De Britse regering en oppositiepartij Labour moeten streven naar een pragmatische oplossing om de impasse over de brexit te doorbreken. Daarvoor pleit de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz. Hij deelde zijn boodschap via Twitter.

Volgens de Duitser is het voor alle partijen het beste als er een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU komt. Scholz vindt dat er een verstandig besluit moet volgen gelet op de huidige patstelling in de Britse politiek.

Komende week komen de Europese leiders bijeen om over een eventueel uitstel van de brexitdeadline te beslissen. Die staat nu op 12 april. Premier Theresa May overlegt nu met oppositieleider Jeremy Corbyn om te kijken of ze samen met een plan kunnen komen dat kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

Terug naar boven