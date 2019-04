Deel muntenschat te zien voor publiek

zondag 7 april 2019 , 12:26

DIRKSLAND (ANP) - De grootste muntenschat die ooit in Nederland is gevonden, is vanaf dinsdag te zien in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk (Zuid-Holland). In juli 2018 vond Arco Hoekman 3000 zilveren munten uit de periode 1300 tot 1500. Hij stuitte op de schat met een metaaldetector in het poldergebied tussen Dirksland en Sommelsdijk.

De munten komen uit verschillende Europese landen. ,,Je ziet wel eens dat mensen muntenschatten vinden, maar dan zijn het er niet meer dan 1000'', zegt de 37-jarige Hoekman. ,,Nu zijn het er ongeveer 3000. Dat zie je eigenlijk nooit.'' De vondst bestaat uit 700 losse munten, en waarschijnlijk 2300 in een grote 'klont'.

Uit onderzoek blijkt dat de waarde van de gevonden munten toentertijd erg groot was. Hoekman denkt daarom dat het geld van een grote partij is geweest, en dus niet van één persoon. ,,Voor een enkeling gaat het om heel veel geld voor die tijd, dus we gaan ervan uit dat er meer achter zit.'' Een woordvoerder van het museum schat de huidige waarde tussen enkele tonnen tot een half miljoen euro.

Zaterdag waren alleen genodigden bij de officiële opening van de tentoonstelling 'Goeree Overflakkee Schateiland'. Vanaf dinsdag is een replica van de schat, samen met originele munten, ook te zien voor publiek. De originele muntenschat wordt niet in zijn geheel getoond, omdat het museum in Sommelsdijk niet in staat is de vondst continu te beveiligen.

