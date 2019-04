Omstreden regeringsakkoord in Estland

zaterdag 6 april 2019 , 18:54

TALLINN (ANP/DPA) - Een maand na de parlementsverkiezingen in Estland is een omstreden regeringsakkoord tot stand gekomen, zonder de grootste partij van het land. De sociaal-liberale Centrumpartij (EK) van premier Jüri Ratas werd het met de rechts-nationalistische EKRE en het conservatieve Isamaa eens over de vorming van een kabinet. De besturen van de drie partijen hebben dat zaterdag goedgekeurd.

Of die coalitie, die een ,,onafhankelijke en consistente buitenland- en veiligheidspolitiek'' voor ogen heeft, daadwerkelijk aan de slag kan, is nog de vraag. Daarvoor is de toestemming nodig van president Kersti Kaljulaid. Zij heeft Kaja Kallas, de 41-jarige aanvoerster van de centrumrechtse Hervormingspartij (ER), opdracht gegeven een regering te smeden. Ze heeft veertien dagen de tijd om een meerderheid te vinden.

De ER werd bij de stembusgang op 3 maart de grootste met 34 van de 101 zetels. De EK volgde met 26, vóór de migratie- en EU-kritische EKRE (19), Isamaa (12) en de sociaaldemocraten (10). De laatste twee partijen maakten deel uit van de regering-Ratas. Deze zou in de nieuwe coalitie premier blijven. Ratas wees een grote coalitie met de ER af, maar kreeg in eigen kring kritiek door met EKRE in zee te gaan.

