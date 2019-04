Optimisme over brexitgesprekken met Labour

zaterdag 6 april 2019 , 9:00

BREXIT

BOEKAREST (ANP/RTR) - De Britse minister van Financiën Philip Hammond heeft zich zaterdag optimistisch uitgelaten over de onderhandelingen die de regering voert met oppositiepartij Labour over de brexit. Hammond verwacht dat er ,,een soort overeenkomst'' uit de gesprekken komt. De regering van premier Theresa May heeft volgens hem geen rode lijnen getrokken in de onderhandelingen.

Hammond zei bij aankomst bij een overleg tussen Europese ministers van Financiën in Boekarest dat hij ook optimistisch is over de uitkomst van de EU-top op woensdag over de brexit, omdat de meeste lidstaten erkennen dat het Britse vertrek uit de Europese Unie beter kan worden uitgesteld, zoals May heeft gevraagd.

Terug naar boven