BMW treft forse voorziening voor EU-claim

vrijdag 5 april 2019 , 20:25

MÜNCHEN (ANP) - De Duitse automaker BMW treft een voorziening van waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro vanwege de claim van de Europese Commissie over onderlinge afspraken rond uitstoottechnologie met Volkswagen en Daimler. BMW zegt de aanklacht met alle middelen te zullen aanvechten.

Volgens de commissie hebben BMW, Daimler en Volkswagen tussen 2006 en 2014 beloofd elkaar niet te zullen beconcurreren met de ontwikkeling en introductie van technologie voor het verminderen van uitstoot. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zei dat consumenten daarvan de dupe waren, omdat zij niet konden kiezen voor minder vervuilende voertuigen, terwijl daarvoor wel de techniek bestond.

Over een eventuele strafmaat van Brussel is nog niets bekend, maar BMW houdt rekening met een aanzienlijke boete die een negatieve impact zal hebben op de financiële resultaten in het eerste kwartaal.

Het onderzoek naar de automakers staat los van andere onderzoeken door autoriteiten, onder meer naar het gebruik van sjoemelsoftware om emissietesten te manipuleren.

