Brussel laconiek over oproep tot obstructie

vrijdag 5 april 2019 , 13:41

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil niet al te veel woorden vuil maken aan de uitlatingen van de prominente pro-brexitconservatief Jacob Rees-Mogg. Deze Britse parlementariër riep zijn regering op om bij een lang uitstel van de brexit in EU-verband ,,zo moeilijk mogelijk’’ te doen.

Rees-Mogg opperde op Twitter een Brits veto over elke verhoging van het EU-budget, het tegenhouden van een Europees leger en het blokkeren van de plannen van de Franse president Macron voor meer Europese integratie. ,,Deze mijnheer is niet onze gesprekspartner’’, reageerde een woordvoerder van de Europese Commissie desgevraagd. Premier Theresa May staat volgens hem wel garant voor ,,oprechte samenwerking’’.

De zegsman voegde eraan toe dat een besluit over het door May gevraagde uitstel tot 30 juni alleen kan worden genomen door de regeringsleiders van de overige 27 lidstaten, die woensdag bijeenkomen in Brussel. Hij wilde daar niet over speculeren.

Guy Verhofstadt, de brexitcoördinator van het Europees Parlement, gaf Rees-Mogg mee ,,voorzichtig te zijn met wat hij wenst''.

Terug naar boven