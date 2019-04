EU mindert schuldenlast Athene met miljard

vrijdag 5 april 2019 , 13:12

Bron: © PDC

BOEKAREST (ANP) - Griekenland krijgt een schuldenlastenverlichting van bijna 1 miljard euro. Het grootste deel, 644 miljoen, wordt naar Athene overgemaakt, een deel gaat via rentelastenverlichting. Dat hebben de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) in Boekarest besloten, nu Griekenland een aantal hervormingsmaatregelen heeft doorgevoerd.

De uitkering vloeit voort uit een afspraak uit 2012, toen Griekenland failliet dreigde te gaan. De andere eurolanden schoten te hulp met het opkopen van Griekse staatsobligaties. De winsten die ze daar op hebben geboekt zullen tot medio 2022 halfjaarlijks naar Athene worden overgemaakt om de schuldenlast ermee te verlichten.

Griekenland zou eigenlijk vorige maand deze bijdrage krijgen. De Eurogroep gaf echter geen groen licht omdat Athene enkele afspraken niet op tijd was nagekomen. Het is de eerste storting sinds het land uit het internationale steunprogramma is.

