Steun voor vissers bij akkoordloze brexit

vrijdag 5 april 2019 , 12:49

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Een brexit zonder akkoord zou erg negatieve gevolgen hebben voor Europese vissers. Lidstaten krijgen in dat geval toestemming om vissers die hun toegang tot Britse wateren zouden verliezen tijdelijk financieel te steunen zonder dat de Europese Commissie dat aanmerkt als staatssteun, zei EU-commissaris Karmenu Vella (Visserij) vrijdag.

Hij sprak de hoop uit dat ook in geval van een no-dealbrexit er afspraken kunnen worden gemaakt over toegang van Britse en Europese vissersschepen tot elkaars wateren. Als dat niet gebeurt, zullen EU-vissers niet langer mogen vissen in de zee rond het Verenigd Koninkrijk, aldus Vella. Als de Britten besluiten de huidige toegang tot elkaars wateren te willen handhaven, dan zijn aan Europese kant daarvoor de wettelijke voorbereidingen getroffen. De EU staat pal achter de vissers in de lidstaten, aldus de politicus uit Malta.

