Parijs en Berlijn laten weinig los over ECB

vrijdag 5 april 2019 , 10:27

Bron: The Council of the European Union

BOEKAREST (ANP) - Het is ,,te vroeg voor elk commentaar’’ op geruchten dat Parijs en Berlijn achter de schermen onderhandelen over de aanstelling van de Duitser Jens Weidemann als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zei de Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) in Boekarest, waar hij met zijn collega’s uit de eurolanden vergadert. Volgens de Duitse minister Olaf Scholz wordt er ,,veel over geruchten en niet over feiten’’ geschreven.

In ruil voor steun uit Parijs zou president Emmanuel Macron een Franse voorzitter van de Europese Commissie verlangen. Le Maire en Scholz wilden verder niet op vragen ingaan.

Op 31 oktober loopt de termijn van ECB-voorzitter Mario Draghi af. De opvolging van Draghi valt binnen de stoelendans rond verschillende Europese topbanen die na de Europese verkiezingen van eind mei begint. Voor Draghi stond de Fransman Jean-Claude Trichet aan het ECB-roer. De eerste president was de Nederlander Wim Duisenberg.

Weidemann, de baas van de Duitse centrale bank, is een fervent tegenstander van het soepele beleid van Draghi.

