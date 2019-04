Hogerhuis niet klaar met wetsontwerp no-deal

vrijdag 5 april 2019 , 8:38

gewijzigd

LONDEN (ANP/RTR) - Het Britse Hogerhuis is niet in staat aanstaande donderdag de behandeling af te ronden van het wetsontwerp dat de regering verplicht uitstel van het vertrek uit de EU te vragen als een no-dealbrexit dreigt. Woensdag joeg het Lagerhuis in, naar parlementaire maatstaven, razend tempo het wetsontwerp erdoorheen. Het is aangenomen met een meerderheid van één stem.

Volgens zegslieden van de oppositiepartij Labour worden de stemmingen in het Hogerhuis over dit wetsontwerp maandag pas afgerond. Sommige Conservatieve leden van het Huis willen de behandeling rekken, omdat ze faliekant tegen uitstel van de brexit zijn. Ze zien in de voorgelegde wet een smerige truc om de brexit op de valreep te dwarsbomen.

Enkele 'brexiteers' betoogden boos in de media dat het wetsontwerp dat brexit blokkeert ,,is aangenomen dankzij een crimineel''. Ze wijzen erop dat een van de voorstemmers in het Lagerhuis een parlementariër is die drie maanden celstraf heeft wegens belemmering van de rechtsgang. Het voormalige Labourlid Fiona Onasanya is onlangs voorwaardelijk uit de gevangenis vrijgelaten en loopt met een enkelband. Ze is wel uit haar partij (Labour) gezet, maar is vooralsnog formeel het parlementslid voor haar kiesdistrict.

Komende week moet premier Theresa May op een Europese top haar jongste plan voorleggen hoe ze uit de brexit-impasse wil geraken. Ze moet daar dan naar alle waarschijnlijkheid meer tijd voor vragen. Haar land zou eigenlijk 29 maart uit de Europese Unie stappen en daar was na lange onderhandelingen een basisovereenkomst voor bereikt. Alleen het Lagerhuis heeft die overeenkomst verworpen. Hierdoor is een binnenlandse politieke crisis ontstaan die zich voortsleept. De huidige brexitdatum is 12 april.

Terug naar boven