'Duitsers azen op ECB-zetel Draghi'

donderdag 4 april 2019 , 20:25

NEW YORK (ANP) - Duitsland wil graag dat een landgenoot de voorzittershamer van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat hanteren. Dat schrijft The Wall Street Journal, waarbij het nog wel een slag om de arm houdt. De beslissing over een opvolger van de huidige ECB-preses, de Italiaan Mario Draghi, volgt pas na de Europese verkiezingen van mei.

De termijn van Draghi loopt later dit jaar af. Jens Weidmann, de huidige baas van de Duitse centrale bank, zou de Italiaan moeten opvolgen. Volgens de krant werken Duitsland en Frankrijk achter de schermen aan een akkoordje. Waar Duitsland de ECB-zetel in handen wil krijgen, azen de Fransen op het voorzitterschap van de Europese Commissie.

Het zou voor het eerst zijn dat een Duitser aan het roer van de ECB komt te staan. De centrale bank zag in 1998 het levenslicht. Sommige kenners zetten vraagtekens bij een eventuele benoeming, en dan met name op de impact die de aanstelling van Weidmann zou kunnen hebben op de markten. De Duitser is een fervent tegenstander van het soepele beleid van Draghi.

