EU-parlement: eerlijk loon voor truckers

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil dat vrachtwagenchauffeurs eerlijker worden beloond en betere werkomstandigheden krijgen. Het parlement heeft daarover donderdag een hele reeks voorstellen goedgekeurd.

Truckers mogen de weekendrust van 45 uur of meer niet in de cabine doorbrengen. Dat moet thuis of in een door de werkgever betaald hotel. Is de rusttijd tussen de 21 en 45 uur dan kan dat ook op een beveiligde parkeerplaats met faciliteiten. Ze moeten minstens één keer per maand thuis zijn.

Om fraude met rij- en rusttijden te voorkomen kan door de invoering van een digitale tachograaf beter worden gehandhaafd. De voorstellen voorzien ook in het tegengaan van schimmige constructies waarmee chauffeurs via brievenbusfirma’s te werk worden gesteld.

CDA-Europarlementariër Wim van de Camp, die meeschreef aan de voorstellen, is opgelucht dat oneerlijke concurrentie nu kan worden tegengegaan. ,,Goed uitgeruste chauffeurs zijn in ieders belang. Het principe ‘gelijk werk, voor gelijk loon op dezelfde plek’ geldt nu ook in de transportsector. De tachograaf biedt Nederlandse controleurs de mogelijkheid om snel de chauffeurs eruit te pikken die een nomadenleven leiden op de snelweg.''

Zijn PvdA-collega Agnes Jongerius reageert tevreden: ,,Een chauffeur krijgt straks in de kern betaald volgens het loon in het land waar de lading gelost wordt, als die lonen hoger liggen dan thuis. Een Roemeense chauffeur die steevast in Nederland rijdt krijgt dan een Nederlands loon. Chauffeurs kunnen weer collega’s zijn, in plaats van concurrenten.''

Nadat voorstellen eerder meerdere keren waren weggestemd, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten over de wetgeving beginnen. Dat gebeurt vermoedelijk pas na de Europese verkiezingen van mei.

