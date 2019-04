Hogerhuis buigt zich over brexituitstel

donderdag 4 april 2019 , 12:55

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - Het Britse Hogerhuis is begonnen aan het debat over een wetsvoorstel dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Het Lagerhuis keurde het voorstel eerder goed met een meerderheid van één stem.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de regering te dwingen de Europese Unie weer te vragen om de brexitdeadline uit te stellen. Het kan pas van kracht worden als het House of Lords ook heeft ingestemd. Het is volgens Britse media niet ondenkbaar dat eurosceptische lords proberen het proces te vertragen.

De Britten kunnen de brexitdeadline niet eenzijdig verschuiven. Alle EU-lidstaten moeten toestemming geven voor uitstel. Dat gebeurde al één keer eerder. Het Verenigd Koninkrijk had eigenlijk op 29 maart de Europese Unie moeten verlaten, maar het lukte herhaaldelijk niet het akkoord over de scheidingsvoorwaarden door het Lagerhuis te loodsen.

