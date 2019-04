Italië flink somberder over economie

donderdag 4 april 2019 , 13:15

ROME (ANP) - Italië is veel pessimistischer over de economische groei in het land dan voorheen. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Waar voor dit jaar aanvankelijk een groei van 1 procent werd voorspeld, zal het ministerie van Financiën die raming bijstellen naar 0,1 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dat het begrotingstekort hoger uitvalt dan Rome met de Europese Commissie heeft afgesproken.

Dit najaar dreigde een miljardenboete voor Italië, omdat de regering te weinig zou doen om haar financiën op orde te krijgen. Vooral het feit dat de torenhoge staatsschuld niet werd teruggedrongen, leidde tot zorgen in Brussel. Uiteindelijk ontliep Italië een straf na toezeggingen.

Critici vinden dat de Europese Commissie daarbij veel te coulant was, onder wie CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij baseert zich op een toelichting die tot voor kort vertrouwelijk was maar na veel getouwtrek door Brussel is vrijgegeven. In het document staat onder andere dat miljarden euro's aan uitgaven als eenmalig mochten worden opgevoerd, waardoor ze niet meetelden voor het tekort.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) concludeerde eerder al op basis van hetzelfde document ,,dat het gerechtvaardigd was geweest'' als Italië wél zou zijn aangepakt in een zogenoemde buitensporigtekortprocedure. Maar hij mocht de informatie toen nog niet delen met de Tweede Kamer.

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie maande de Italiaanse regering deze week tot acties die de economische groei moeten stimuleren. Denktank OESO noemde het efficiënter maken van de overheid en justitie de belangrijkste te nemen maatregelen.

