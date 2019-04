Consumentenprijzen Nederland in maart omhoog

donderdag 4 april 2019 , 6:46

DEN HAAG (ANP) - Consumentengoederen en -diensten waren in maart 2,8 procent duurder dan een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de hoogste stijging na augustus 2013.

In februari betaalde de consument 2,6 procent meer dan vorig jaar. Voor voedingsmiddelen betaalde de consument in maart 3,8 procent meer dan een jaar eerder, tegen 3,2 procent in februari. Fruit, vlees en aardappelen dragen hier het meeste aan bij, aldus het statistiekbureau. De afgelopen tien jaar is het maar twee keer eerder voorgekomen dat de prijsstijging van voeding zo hoog uitkwam. Ook benzine had een verhogend effect op de stijging van de consumentenprijzen.

De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is volgens het statistiekbureau breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

Naast de consumentenprijsindex berekende het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex. Volgens deze methode stegen de prijzen in Nederland 2,9 procent, tegen 2,6 procent in februari. In de eurozone nam de prijsstijging af van 1,5 naar 1,4 procent.

