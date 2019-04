'Betaalbare Polen goed voor de meeste banen'

donderdag 4 april 2019 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - De meeste buitenlandse werknemers in Nederland komen uit Polen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens over 2017. Poolse werknemers behoren samen met Roemenen, Bulgaren en Hongaren tevens tot de groep minst betaalde krachten.

In 2017 werden 838.000 banen vervuld door buitenlandse werknemers. Poolse werknemers bezetten bijna 180.000 van die werkplekken. Duitse en Belgische arbeidskrachten waren goed voor respectievelijk 46.000 en 28.000 banen. Daarmee zijn die landen de nummers twee en drie op de lijst.

Het uurloon van de meeste arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa is minder dan 15 euro. Volgens het CBS krijgt 70 tot 80 procent van die groep een dergelijk salaris. Zij werken voornamelijk in de land- en tuinbouw. Uitzendbureau's herbergen de meeste van de buitenlandse arbeidskrachten.

Werknemers afkomstig van landen die al langer deel uitmaken van de Europese Unie, zoals Griekenland, Spanje, Italië en Portugal, verdienen doorgaans meer dan 15 euro per uur. Vaak zijn deze mensen werkzaam in de niet-commerciële dienstverlening, zoals functies bij overheden en in het onderwijs of de zorg. De bestbetaalde werknemers komen uit directe buurlanden.

