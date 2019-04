EU-parlement op bres voor Roemeense aanklager

woensdag 3 april 2019 , 15:34

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement is bezorgd over de vrijheidsbeperkingen die Roemenië corruptiebestrijdster Laura Kövesi heeft opgelegd. Zij wordt als het aan het parlement ligt de eerste Europese hoofdofficier van justitie, maar mag het land niet verlaten zonder toestemming. Ook is haar verboden met de pers praten.

Kövesi kreeg vorige week te horen dat ze onder toezicht staat omdat ze betrokken zou zijn bij omkoping. Boekarest is tegen haar kandidatuur. Zij wist de afgelopen jaren honderden ambtsdragers veroordeeld te krijgen.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani zei dat ze ,,onze’’ kandidaat blijft en respect en steun verdient. Hij stuurt woensdag namens het parlement een brief aan de regering in Boekarest met het verzoek de procedure voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) niet in de weg te staan.

Of Kövesi het EOM mag gaan leiden moet nog blijken. De EU-landen hebben een voorkeur voor de Fransman Jean-François Bohnert. De onderhandelingen zijn gaande.

Terug naar boven