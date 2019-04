Kamerlid Omtzigt: Brussel was veel te coulant voor Italië

woensdag 3 april 2019 , 8:37

DEN HAAG (ANP) - De Europese Commissie is veel te coulant geweest voor Italië, door het land niet aan te pakken om zijn begrotingstekort in 2019. Dat stelt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op basis van de toelichting op dat besluit, die na veel getouwtrek door Brussel is vrijgegeven.

Italië diende vorig jaar een begroting voor 2019 in waardoor de staatsschuld, die nu al ruim twee keer zo groot is als toegestaan, nog verder oploopt. Onder zware druk uit Brussel stelden de Italianen hun plannen licht bij, waarop de begroting alsnog werd goedgekeurd.

Uit de toelichting blijkt onder meer dat Italië miljarden aan uitgaven als eenmalig mocht opvoeren, zodat ze niet meetelden voor het tekort. Het gaat om geld dat wordt besteed aan vernieuwing van een brug in Genua die vorig jaar instortte, en aan maatregelen om overstromingen tegen te gaan.

Verder blijkt dat Italië omstreden vroegpensioenen slechts een paar maanden heeft uitgesteld. Daardoor kost die maatregel dit jaar minder, maar nemen de uitgaven volgend jaar alsnog sterk toe. Daarvoor bestaat ,,nog geen enkele dekking'', aldus Omtzigt.

,,Het is niet verbazingwekkend dat de commissie dit geheim wilde houden, maar het is onbegrijpelijk dat de landen daarmee akkoord gingen'', vindt Omtzigt. Hij moest samen met andere Kamerleden veel moeite doen om de onderbouwing door de Europese Commissie boven tafel te krijgen. ,,Bizar dat het drie maanden duurde.''

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) concludeerde eerder al op basis van hetzelfde document ,,dat het gerechtvaardigd was geweest'' als Italië wél zou zijn aangepakt in een zogenoemde buitensporigtekortprocedure. Maar hij mocht de informatie toen nog niet delen met de Tweede Kamer.

De CDA-bewindsman liet wel doorschemeren dat hij het erg vreemd vindt dat Brussel zich baseert op economische prognoses van de Italianen zelf. Het is gebruikelijk dat de Europese Commissie begrotingsplannen van lidstaten doorrekent op basis van eigen voorspellingen, om gelijke behandeling te garanderen.

