Corbyn begroet aanbod May met waarschuwing

dinsdag 2 april 2019 , 22:32

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft het aanbod van premier Theresa met hem te praten over het doorbreken van de brexit-impasse met instemming begroet, maar haar meteen ook gewaarschuwd. De voorman van Labour behoudt zich het recht voor de regering met een motie van wantrouwen ten val te brengen als zij niet in staat blijkt een meerderheid te bewerkstelligen in het Lagerhuis.

,,De tijd zal het leren'', aldus Corbyn. Hij zei de discussie vooraf geen beperkingen te willen opleggen, maar benadrukte nog eens dat Labour er alles aan zal doen een desastreuze no-dealbrexit te blokkeren. ,,Onze verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat we niet uit de EU neerstorten''.

Terug naar boven