Blok: verklaring May roept aantal vragen op

dinsdag 2 april 2019 , 21:11

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - De verklaring van de Britse premier Theresa May over de brexit ,,roept meteen wel weer een aantal vragen op", zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. May zei eerder dinsdagavond met de oppositie te willen praten over de brexit en opnieuw uitstel van de Britse uitreding uit de EU te willen.

,,De komende dagen zullen ook echt gebruikt worden om helderheid te krijgen van het Verenigd Koninkrijk over wat ze voor zich zien. En dat bepaalt dan ook de vraag welke periode daarbij passend is", aldus Blok. Hij kan niet uit de verklaring halen of de Britse premier buiten de rode lijnen wil treden die ze eerder heeft gesteld.

Politieke partijen reageren afwachtend. Het CDA is bereid uitstel te geven. Maar dan is 22 mei wel een ,,snoeiharde datum", zei Pieter Omtzigt. Coalitiegenoot VVD vindt het goed dat May met de oppositie wil praten. Maar laten we ,,eerst wachten wat eruit komt", aldus Anne Mulder. D66'er Kees Verhoeven spreekt van een ,,grote stap" die de Britse premier al veel eerder had moeten zetten.

