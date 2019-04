Brexiteers proberen spoorwegen te saboteren

dinsdag 2 april 2019 , 19:08

Bron: © European Union, 2017

LONDEN (ANP) - De politie onderzoekt pogingen van onbekende voorstanders van de brexit om het Britse spoornet te saboteren. In de buurt van Yaxley (Cambridgeshire) en Netherfield (Nottinghamshire) zijn op de rails verdachte apparaatjes aangetroffen. Volgens The Mirror konden die kortsluiting veroorzaken, waardoor seinhuiswachters de indruk kregen dat er een trein stilstond op een baanvak, terwijl dat niet het geval was. Het zou de dienstregeling verstoren en leiden tot vertraging.

Door veiligheidsmaatregelen, die getroffen waren conform de richtlijnen van de EU, werkten de dingen echter niet.

Op de apparaten was de tekst aangebracht dat uitstel of afstel van de brexit niet wordt gepikt. De regering wordt beticht van verraad want ,,vertrek betekent vertrek'' en ,,we zullen dit land op de knieën brengen'' als we niet snel afscheid nemen van de Europese Unie.

De mislukte sabotageacties werden respectievelijk op 21 en 27 maart ontdekt door spoorwegarbeiders. In verband met het onderzoek is dat dinsdag pas bekendgemaakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

