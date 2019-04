'Megaboete UniCredit voor schenden sancties'

dinsdag 2 april 2019 , 17:45

MILAAN (ANP) - De Italiaanse bank UniCredit is dicht bij een schikking van 900 miljoen dollar met Amerikaanse autoriteiten voor de schending van sancties tegen Iran jaren geleden. Met de schikking voorkomt de bank strafvervolging, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Een Duitse tak van UniCredit werd al in 2011 aangeklaagd vanwege het schenden van de sancties tegen Iran. De bank zou transacties hebben mogelijk gemaakt, zogeheten clearingdiensten, voor personen of bedrijven in Iran. De deal met verschillende Amerikaanse overheidsorganen zou in de komende weken worden afgerond.

Het gaat om een van de grootste schikkingen in de de Verenigde Staten voor het overtreden van een handelsembargo. Alleen Société Générale, Commerzbank, HSBC en BNP Paribas betaalden ooit nog meer. Van die grote Europese banken bekende overigens alleen BNP Paribas uit Frankrijk officieel schuld.

