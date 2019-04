Rutte roept Britten op tot duidelijkheid

dinsdag 2 april 2019 , 14:26

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - Premier Mark Rutte roept de Britten op ,,alsjeblieft’’ voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. ,,Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal’’, zei hij in Luxemburg na een Benelux-top waar ook de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij was.

,,We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit’’, aldus Rutte nadat er maandagavond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. ,,De bal ligt in het VK’’, aldus Rutte.

,,Een harde brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk'', stelde de premier vast. ,,Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.''

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. ,,Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen'', besloot Rutte.

Terug naar boven