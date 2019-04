EU klaagt Turkije en India aan bij WTO

dinsdag 2 april 2019 , 13:04

© Europese Unie, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt handelsconflicten met India en Turkije voor aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De schade voor Europa van handelsbeperkende maatregelen van beide landen bedraagt meer dan een miljard euro per jaar, meldt de Europese Commissie.

In de zaak tegen India verzet de EU zich tegen importheffingen op een breed scala aan ICT-producten, waaronder mobiele telefoons, terwijl het land zich heeft verplicht die heffingsvrij te verhandelen. De Indiase heffingen variëren tussen de 7,5 en 20 procent, waarmee Europese exporten ter waarde van 600 miljoen euro gevaar lopen.

Turkije dwingt buitenlandse farmaceutische bedrijven hun productie naar Turkije te verhuizen als ze willen dat hun medicijnen in aanmerking komen voor terugbetaling aan burgers in het Turkse zorgsysteem. Dat is duidelijk in strijd met de WTO-regels om buitenlandse bedrijven gelijk te behandelen, aldus Brussel. De exportschade beloopt 460 miljoen en kan oplopen tot 2,5 miljard euro.

Terug naar boven