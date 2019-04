EU steekt 4 miljard extra in grote projecten infrastructuur

dinsdag 2 april 2019 , 12:46

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie steekt 4 miljard euro in 25 grote projecten in tien lidstaten om de infrastructuur te verbeteren. Door cofinanciering van de lidstaten is de totale waarde van de investeringen 8 miljard euro. Het gaat vooral om spoor- en wegverbindingen.

Een van de grootste projecten betreft de ringweg rond de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar trekt EU-commissaris Corina Creţu (regionaal beleid) een miljard euro voor uit. Voor de metro is bijna 100 miljoen euro uit Brussel beschikbaar.

Ook Hongarije profiteert van het investeringspakket. Voor de ringweg rond Boedapest wordt 100 miljoen euro overgemaakt. Voor het Italiaanse eiland Sicilië is 358 miljoen euro beschikbaar voor spooruitbreiding en nieuwe stations. In Griekenland wordt met 95 miljoen Europees geld een elektriciteitskabel gelegd tussen Kreta en het vasteland, waarvan 135 kilometer onder water.

De andere lidstaten die geld uit Brussel tegemoet kunnen zien voor infrastructurele werken zijn Bulgarije, Duitsland, Tsjechië, Malta, Polen en Portugal.

