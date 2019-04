Einde aan ‘minderwaardig’ voedsel in EU

dinsdag 2 april 2019 , 10:56

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Vissticks met dezelfde verpakking moeten in de hele EU in principe hetzelfde gehalte aan vis bevatten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de hoeveelheid cacao in chocopasta en suiker in ijsthee. De lidstaten en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord betrekt over dit voorstel dat een einde moet maken aan klachten uit vooral Oost-Europa over ‘voedselapartheid’.

Fabrikanten mogen levensmiddelen wel aanpassen aan lokale smaakvoorkeuren, maar als de marketing en verpakking hetzelfde blijven bij een substantieel andere samenstelling wordt dat voortaan gezien als misleiding.

Onderdeel van de goedgekeurde maatregelen is ook versterking van de nationale consumentenautoriteiten, in Nederland de ACM. Voor overtredingen die gevolgen hebben voor consumenten in verschillende EU-lidstaten wordt de maximumboete 4 procent van de jaaromzet van het betreffende bedrijf.

Ten slotte moeten consumenten bij een aanschaf op internet duidelijk kunnen zien of het om een professionele verkoper of een particulier gaat. Wie online zoekt naar een product of dienst moet bij de resultaten duidelijk te zien krijgen of de aanbieder voor een zoekresultaat heeft betaald.

