Alternatieve brexit-opties weer weggestemd

maandag 1 april 2019 , 23:08

BREXIT

LONDEN (ANP) - Er is nog altijd geen doorbraak in de impasse rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Geen van de vier opties waarover de leden van het Lagerhuis maandagavond hun mening mochten geven, kreeg een meerderheid. Het ging opnieuw om een niet bindende, indicatieve stemming, louter bedoeld om premier Theresa May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing.

Vorige week werden acht alternatieven voor May's brexitdeal met Brussel, inmiddels al drie keer weggestemd, van de hand afgewezen.

