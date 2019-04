Lagerhuis stemt over vier brexitplannen B

maandag 1 april 2019 , 18:37

BREXIT

LONDEN (ANP/DPA) - Het Britse Lagerhuis stemt maandagavond over wat zijn voorkeur zou zijn voor de oplossing van de brexitcrisis. Een week geleden haalde geen enkele van de acht aangedragen opties een meerderheid. De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd.

Nu komen om 21.00 uur (Nederlandse tijd) vier heel misschien kansrijke opties weer op tafel. Het zijn: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een voorstel voor een referendum over de uiteindelijke deal met Brussel en twee voorstellen over een 'softe brexit'.

Die twee laatstgenoemde voorstellen zijn volgens Britse media het meest kansrijk. Het gaat om een voorstel voor een douane-unie met de EU en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie 'Common Market 2.0').

