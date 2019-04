'Chief whip' van May bekritiseert brexitbeleid

maandag 1 april 2019 , 12:29

LONDEN (ANP) - De Britse regering had veel eerder moeten toegeven dat een zachtere brexit ,,onvermijdelijk'' is. Met die opvallende kritiek komt Julian Smith, die als 'chief whip' verantwoordelijk is voor de fractiediscipline binnen de conservatieve partij van premier Theresa May.

Smith toonde zijn frustratie in een gesprek met de BBC, die hem interviewde voor een documentaire. Hij concludeerde dat de basis voor de huidige politieke patstelling is gelegd bij de parlementsverkiezingen van 2017. Zijn partij verloor toen de meerderheid in het Lagerhuis en moest voor gedoogsteun aankloppen bij de kleine Noord-Ierse partij DUP. Die weigert de brexitdeal van May te steunen.

Volgens de chief whip had de regering er waarschijnlijk beter aan gedaan open kaart te spelen over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. De nieuwe samenstelling van het parlement betekende ,,dat dit onvermijdelijk een zachter soort brexit zou worden''. Zo wil de grootste oppositiepartij Labour bijvoorbeeld veel nauwere economische banden met de EU dan May.

