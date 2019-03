Juncker: ons geduld met Britten raakt op

zondag 31 maart 2019 , 22:12

BREXIT

MILAAN (ANP/RTR) - ,,De Europese Unie heeft veel geduld met Groot-Brittannië gehad over brexit, maar het geduld is op", zei het hoofd van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in een interview met de Italiaanse televisiezender RAI.

Juncker zei te hopen dat Groot-Brittannië in de komende dagen tot een akkoord zou kunnen komen dat gevolgd kan worden. ,,Tot nu toe weten we waar het Britse parlement nee tegen zegt, maar we weten niet waar het ja tegen zegt," zei Juncker.

Op de vraag of een tweede referendum mogelijk zou kunnen zijn, zei Juncker dat dit een kwestie is die uitsluitend aan het Britse volk is om te beslissen.

Terug naar boven