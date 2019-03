Stembussen Oekraïne open

zondag 31 maart 2019 , 8:30

KIEV (ANP/AFP) - De stembussen zijn in Oekraïne geopend voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Een van de voornaamste kanshebbers op de tweede ronde is een 41-jarige acteur en komiek, Volodimir Zelenski. Hij krijgt in de peilingen meer dan een kwart van de ondervraagden achter zich en streeft daarbij de andere 38 presidentskandidaten voorbij. Als niemand meer dan de helft van de stemmen krijgt, volgt een tweede ronde op 21 april.

In peilingen staan de huidige president Petro Porosjenko en ex-premier Joelia Timosjenko met circa 17 procent op de tweede of derde plaats. Voor veel kiezers is de bestrijding van corruptie het belangrijkste thema. Het land is een van de meest corrupte van Europa. Het land worstelt met zijn relaties met Rusland en hoopt op lidmaatschap van de EU, maar heeft grote economische problemen.

