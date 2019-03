'Conservatieven willen plan May dwarsbomen'

zaterdag 30 maart 2019 , 22:56

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Conservatieve parlementsleden uit de partij van de Britse premier Theresa May zouden koste wat het kost een plan van haar willen voorkomen om vervroegde verkiezingen te houden. Dat zou volgens May een mogelijkheid zijn om uit de brexit-impasse te komen die de Britse politiek al maanden in de greep houdt, schrijven de Britse kranten The Observer en Sunday Telegraph.

De parlementariërs waarschuwen er in de krant voor dat vervroegde verkiezingen de Conservatieven verder zouden verdelen en de brexitcrisis zouden verergeren.

In het Verenigd Koninkrijk is de speculatie over een mogelijke onverwachte verkiezing toegenomen na de drie mislukte pogingen van May om een meerderheid te krijgen voor het brexitakkoord dat zij met de EU is overeengekomen.

Terug naar boven