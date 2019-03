Groot protest tegen ultraconservatief congres

zaterdag 30 maart 2019 , 22:24

VERONA (ANP/AFP) - Tienduizenden mensen liepen zaterdag in de Italiaanse stad Verona mee in een protestmars tegen de omstreden bijeenkomst van de ultraconservatieve christelijke beweging World Congress of Families (WCF).

Een internationale stoet van feministen en LHBTI-activisten uit verschillende Europese landen vulde de straten van het stadscentrum om hun verzet tegen de ultra-conservatieve denkbeelden van de beweging te uiten.

Het WCF betoogt onder meer dat het gezin de enige geaccepteerde samenlevingsvorm is en verzet zich fel tegen homoseksualiteit en het homohuwelijk. Ook ijvert de van oorsprong Amerikaanse organisatie voor een wereldwijd verbod op abortus.

De bijeenkomst leidde tot grote verdeeldheid tussen de Italiaanse regeringspartijen. Terwijl de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van het uiterst rechtse Lega het congres zaterdag toesprak, stelden vertegenwoordigers van de coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging de waarden van de organisatie ter discussie.

