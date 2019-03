Meer rechten voor treinreiziger in Europa

zaterdag 30 maart 2019 , 3:54

Bron: © PDC

MEDIAWATCH - Treinreizigers krijgen in de hele Europese Unie meer rechten, zoals altijd geld terug bij lange vertragingen en meer ruimte om de fiets mee te nemen. Dat meldt De Telegraaf. Ook mensen met een beperking moeten overal beter worden geholpen.

Er is volgens de Nederlandse bestuurder Arriën Kruyt van belangenorganisatie European Passengers Federation eind dit jaar nieuwe wetgeving op handen, die net zo strikt is als in de luchtvaart. „Daar worden passagiers al jaren beschermd tegen wanprestaties van vliegmaatschappijen. In de spoorsector gaat nu hetzelfde gebeuren.”

Zo geldt straks voor alle vertragingen langer dan twee uur, internationaal en nationaal, 100 procent terugbetaling van het treinkaartje. Vanaf anderhalf uur heeft de reiziger al recht op 75 procent. Als de EU-ministers dit voorstel goedkeuren, komt de Europese Commissie met een verplichte verordening.

