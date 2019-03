'Gebruik informatie tipgever aan fiscus wel'

vrijdag 29 maart 2019 , 17:28

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst moet informatie kunnen gebruiken van een tipgever om Nederlandse zwartspaarders in het buitenland aan te pakken, ook als die informatie onrechtmatig is verkregen door de tipgever en de fiscus ervoor heeft betaald. Dat stelt de advocaat-generaal van de Hoge Raad vrijdag in een advies aan het hoogste rechtsorgaan.

De zaak is aangespannen door enkele tientallen particulieren die hun geld stiekem op een bank in Luxemburg hadden geparkeerd. De tipgever had hun gegevens heimelijk van zijn werkgever, een bank, ontfutseld. De overeenkomst met de fiscus houdt in dat hij een percentage van de belastingopbrengst krijgt.

Eerder had het gerechtshof in Den Bosch bepaald dat de Belastingdienst geen gebruik mocht maken van deze informatie, ook al was die op zich betrouwbaar. De advocaat-generaal vindt dat die beslissing niet overeind kan blijven. Volgens de advocaat-generaal is de overeenkomst niet ,,dermate onrechtmatig'' dat de informatie als bewijs moet worden uitgesloten.

In deze kwestie lopen verschillende zaken door elkaar heen, zoals over het toestaan van de anonimiteit van de tipgever. Het ging om 75 zwartspaarders, van wie zeker veertig de naheffing wel hebben betaald, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Menno Snel. Hij gaat het advies bekijken en wacht het oordeel van de Hoge Raad af.

Terug naar boven